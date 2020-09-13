Серьезных нарушений на выборах в Иркутской области не отмечено

В Иркутской области закрылись избирательные участки. По словам председателя областного избирательного комитета Ильи Дмитриева, серьезных нарушений в ходе голосования по данным на 19 часов по местному времени (14 часов по московскому) зафиксировано не было.

- Сегодня поступили шесть обращений, пока все проверяется. Никаких жалоб, которые могли бы на что-то повлиять, пока нет, - рассказал Дмитриев журналистам.

Голосование в Иркутской области проходит с 11 по 13 сентября. В Приангарье проводится 90 кампаний, в том числе выборы главы региона. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: представитель ЛДПР Андрей Духовников, представитель «Справедливо России» Лариса Егорова, Михаил Щапов от КПРФ, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Геннадий Щадов и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, являющийся самовыдвиженцем. Чтобы победить, кандидат в губернаторы должен набрать минимум 50% плюс один голос.

По данным на 18 часов (13 часов по московскому времени) явка на избирательных участках Приангарья составила 30,33%. Проголосовали 565 тысяч 418 жителей области Напомним, в 2015 году во время выборов губернатора Иркутской области на то же время (18 часов) явка составляла 24,7%.