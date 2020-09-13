МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России: на нынешних выборах не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство внутренних дел России заявило, что в ходе нынешних выборов не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства.

За три прошедших дня голосования в российское МВД поступило 2539 сообщений о вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, самую высокую явку на выборах глав регионов России в единый день голосования сегодня показала Еврейская автономная область, в которой проголосовали уже более 70 процентов избирателей. Самая низкая явка, по данным Центральной избирательной комиссии, наблюдалась 13 сентября в Смоленской области.

В воскресенье на территории разных субъектов страны проходят выборы: единый день голосования в текущем году растянули на три дня из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, он начался в минувшую пятницу, 11 числа.

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