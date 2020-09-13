Кокорин попал в заявку «Спартака» на матч премьер-лиги с ЦСКА Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин попал в заявку столичных спортсменов на дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили на официальном сайте РПЛ.

Отмечается, что форвард начнет игру на скамейке запасных. В список основного состава попали Максименко, Джкия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе и Ларссон.

У красно-синих в список стартового состава включили Акинфеева, Карпова, Фернандеса, Магнуссона, Щенникова, Тикнизяна, КМарадишвили, Облякова, Кучаева, Влашич и Чалова.

Игра состоится в следующее воскресенье, 19 сентября, на московском стадионе «ВЭБ Арена», встреча стартует в 19:00 по столичным часам.

Напомним, что Александр Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа этого года, подписав контракт по схеме «3 плюс 1». Форвард пока что не провел за новый клуб ни одной игры из-за травмы. Накануне дерби форвард вернулся к тренировкам в общей группе.