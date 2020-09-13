В Минске на акциях протеста задержали более 400 человек Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 13 сентября, акции протеста в Белоруссии завершились практически везде, за исключением Минска. Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики, в различных районах белорусской столицы сегодня задержали более 400 участников несанкционированных акций.

МВД Белоруссии также прокомментировало информацию о том, что примерно в 18:00 по местному времени в Минске был слышен звук похожий на выстрел. В ведомстве объяснили, что сотрудники милиции задерживали участников акций на проспекте Победителей – в это время другие протестующие пытались их отбить.

- Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, - сообщила пресс-служба.

Между тем, ведомство опровергло информацию о применения светошумовых гранат против протестующих.

Как ранее писал сайт kp.ru, силовики сегодня вечером на перекрёстке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов применили водомет для разгона демонстрантов, которые водили хороводы и пели песни прямо посреди проезжей части, мешая безопасному движению транспорта.