Совфед оценил возможность запрета «Северного потока — 2» в Германии Фото: REUTERS

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил возможность запрета «Северного потока — 2» в Германии. В интервью на радио «Говорит Москва» он отметил, что ФРГ едва ли воспользуется способами отказа от трубопровода, которые предложило издание Politico.

Напомним, что в публикации издания описывались шесть возможных сценариев отказа Берлина от строительства «Северного потока — 2». Среди них: введение запрета на импорт сырья с территории России, отзыв ранее выданных разрешений на строительство, иски в суд от природоохранных организаций, а также введение санкций со стороны европейских держав.

Владимир Джабаров усомнился, что Германия воспользуется этими методами.

- Наличие столь обширного количества вариантов как раз говорит о том, что варианта нет. Чтобы остановить проект, не нужно изобретать несколько вариантов. Народ Германии – очень практичный. Они сами стали затрагивать эту тему — это говорит о том, что они пытаются выйти из-под давления США и плавно спустить это на тормозах, - считает сенатор.

Зампредседателя комитета Совфеда добавил, что со временем ситуация вокруг блогера Алексея Навального уляжется, так как он пришел в себя и скоро даст показания.