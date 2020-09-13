Сторонники Лукашенко провели автопробег «За единую Беларусь» Фото: REUTERS

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко и действующих властей республики провели в воскресенье, 13 сентября, автопробег. Как пишет издание БелТА колонна под слоганом «За единую Беларусь» начала свой путь от аквапарка «Лебяжий» в белорусской столицы и далее направилась в стороны Хатыни – мемориала, возведенного на месте бывшей деревни, которая была уничтожена немецкими солдатами весной 1943 года.

Автопробег в поддержку действующей власти собрал несколько десятков автомобилей. Большинство из них было украшено государственными влагами Белоруссии и шарами.

В завершение своей акции участники возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек».

Как сообщал сайт kp.ru, в Белоруссии на сегодня уже завершились почти все протесты оппозиции. Исключением стал Минск – в столице государства сегодня задержали более 400 участников несанкционированных акций протеста.