Хэмилтон победил в Гран-при Тосканы «Формулы-1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Льюис Хэмилтон из Британии в составе команды Mercedes победил в этапе Гран-при Тосканы «Формулы-1» в воскресенье, 13 сентября. Его партнер по команде Валттери Боттас занял второе место, пишет издание «Спорт-Экспресс». По итогам девяти этапов британец увеличил свой перевес над ближайшим преследователем до 55 очков.

Теперь Макс Ферстаппен уступает Хэмилтону 80 очков: в двух последних гонках, которые прошли в Италии, голландец не набрал ни одного очка и два раза подряд не смог финишировать.

Третьим финишную черту пересек Александр Албон из Red Bull – это первый случай, когда спортсмен смог попасть в тройку лидеров.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, занял на Гран-при Тосканы «Формулы-1» седьмое место.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня этап гонок был приостановлен из-за аварии на трассе с участием четырех автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал, перерыв длился примерно двадцать минут, пока обломки болидов убирали с дороги.