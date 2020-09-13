МВД Белоруссии подтвердило стрельбу на акции протеста в Минске

Для пресечения незаконных действий сотрудник милиции предупредительно выстрелил в воздух из помпового ружья Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусское министерство внутренних дел подтвердило стрельбу на акции протеста в Минске. Как сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 13 сентября, сотрудник милиции произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы пресечь незаконные действия демонстрантов.

Информация о том, что в белорусской столице был слышен звук, похожий на выстрел, появилась в сети примерно в 18:00 по местному времени.

- Милиция задерживала несколько активных участников протеста на проспекте Победителей. Другие протестующие, которых было не менее сотни, попытались отбить их. Для пресечения незаконных действий сотрудник милиции предупредительно выстрелил в воздух из помпового ружья, - объяснила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

При этом представитель ведомства опровергла информацию о том, что против демонстрантов силовики сегодня применяли светошумовые гранаты.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Минске в ходе несанкционированных протестов сегодня задержали более 400 человек. МВД также подтвердило, что силовики в Бресте применили водомет против протестующих, которые водили хороводы и пели песни на проезжей части, мешая движению транспорта.