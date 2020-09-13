Роскосмос оценил возможность столкновения МКС со спутником США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роскосмоса приняли решение не проводить коррекцию орбиты Международной космической станции из-за сближения с бывшим военным спутников США BRICSat-2. Об этом рассказала в пресс-службе государственной корпорации.

- На основе аналитики полученной информации группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения. По данным системы АСПОС ОКП, которая контролирует околоземное космическое пространство, военный спутник, принадлежавший Соединенным Штатам, не представляет опасности для станции, - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Представители Роскосмоса отметили, что Россия неоднократно говорила об угрозе в космосе из-за создания низкоорбитальных спутников и предлагала выработать необходимый «регламент взаимодействия».

Спутник BRICSat-2 вывели на орбиту в прошлом году с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Оператором коммуникационного экспериментального спутника являлись американский военно-морской флот.