Секретарь Генсовета «Единои России» Андреи Турчак прокомментировал результаты «Умного голосования» на выборах 11-13 сентября. По его мнению, коэффициент полезного деи ствия этои избирательнои технологии минимален. Всего по стране кандидатами от «Умного голосования» выдвигались примерно 1,5 тысячи человек.

- Сколько из них в результате получили или получат мандаты? Единицы. Вот это коэффициент полезного деи ствия. Технология их не спасла, а наоборот навредила. Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому когда они видят статистику — кто работал, а кто нет — то делают свои выбор в соответствии с этим, - цитирует Турчака саи т «Единои России».

В свою очередь первыи зампред фракции «Единои России» в Госдуме Андреи Исаев попросил не заниматься «эрозиеи русского языка» и называть «умное голосование» командным, поскольку первое предполагает «мыслительныи процесс».

Политтехнолог Дмитрии Орлов считает, что «Умное голосование» уже сдает свои позиции. По его мнению, технология начинает изживать себя, не успев как следует раскрыться.

- Совершенно очевидно, что "умное голосование" на этих выборах запущено, но оно практически не работает. Мы это видим в Новосибирске, в некоторых других регионах, где такие попытки были, — рассказал политолог. Однои из причин ровала технологии он называет то, что голосование проходит без серьезных нарушении .

- Нет явных триггеров каких-то, которые могли бы это умное голосование запустить. Какие-то массовые нарушения, снятие кандидатов, какие-то грубости властеи , которые могли бы побудить людеи голосовать по такому протестному типу за какого-то явно не провластного кандидата. "Умное голосование" работает сегодня вхолостую, - считает Орлов.

Напомним, «Умное голосование» — стратегия, выдвинутая командои Алексея Навального в ноябре 2018 года. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника «Единои России».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин провел параллели между ситуациеи в России и в Германии. Он отметил, что «Единая Россия» смогла подстроиться под технологию оппозиции. Аналогичныи пример был и в Германии, когда Пиратская партия с помощью схожих технологии собирала голоса избирателеи , однако затем правящая партия — Христианско-демократическии союз — смогла вернуть себе электорат.