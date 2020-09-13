Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточное правительство Ливии премьера Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани подало прошение об отставке Палате представителей государства. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщило издание Al Wasat.

До этого глава парламента созвал экстренное совещание с участием премьера, министров, главы Центрального банка и других должностных лиц. На совещании обсуждали серьезные проблемы в сфере услуг на подконтрольных восточному правительству территориях Ливии. В первую очередь, речь шла о постоянных перебоях электроснабжением из-за нехватки топлива для электростанций.

На совещании также обсуждали ситуация с пандемией коронавируса в восточных регионах государства и проблемы с обеспечением местного населения запасами медикаментов на ближайшее время. Затрагивалась также и проблема нехватки ликвидности в коммерческих банках.

Ожидается, что прошение восточного правительства будет представлено в скором времени на рассмотрение парламента.

Напомним, что недавно в порту столицы Ливии Бейрут случилось очередное ЧП: произошел сильный пожар на сладах с покрышками. Глава ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что происшествие случилось из-за поджога мусора рядом со складом в порту.