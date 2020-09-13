Квята вызвали к стюардам Гран-при Тосканы на разбор массовой аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российского пилота от команды Alpha Tauri Даниила Квята вызвали к стюардам этапа Гран-при Тосканы «Формулы – 1» для разбора массовой аварии на первом рестарте гонки, в которой столкнулись четыре автомобиля. Издание Motorsport в воскресенье, 13 сентября, пишет, что судье подозревают, что именно действия российского пилота привели к столкновению болидов на трассе.

Отмечается, что на разговор к стюардам также был вызвал пилот Williams Николас Латифи.

В документах FIA говорится, что россиянина подозревают в нарушении спортивного регламента, согласно которому требуется после избегать произвольных ускорений и замедлений после выключения болидом огней безопасности, поскольку это может создать угрозы для других пилотов или сорвать гонку.

Напомним, что в результате аварии с дистанции сошли Магнуссен, Джовинацци, Сайнс и Латифи, они не пострадали и смогли самостоятельно выбраться из поврежденных автомобилей. Гонку приостановили примерно на 20 минут. В итоге Квят, не пострадавший в инциденте, сумел финишировать на седьмом месте.