Власти Украины нашли причину отказать крымчанам в праве на воду Фото: Михаил ПАТЛИС

Представительство украинского президента в Автономной Республике Крым заявило, что российские власти якобы пытаются надавить на Киев, чтобы заставить его возобновить поставки воды в Крым. Об этом они написали на своей странице в социальной сети Facebook.

- Абсолютно недопустимо, чтобы страна-оккупант говорила о нарушении права на жизнь и совершении пыток. Государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его контролем, - написали представители президента Украины.

В своем заявлении они сослались на Четвертую Женевскую конвенцию, которая предусматривает, что «оккупант должен обеспечивать ресурсами оккупированную территорию». Поэтому Киев считает «прямой обязанностью» России обеспечение жителей Крыма всеми ресурсами, в том числе и водой.

Заявление Украины прокомментировала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Депутат подчеркнула, что подобные заявления вызывают особую тревогу, поскольку преступная деятельность в отношении жителей полуострова прикрывается мифологией об «оккупации» полуострова.

- Следуя подобной логике, власти Украины записывают 90% жителей полуострова в пособники оккупантов, в отношении которых оправданы любые карательные меры, - добавила Елена Панина.