В Израиле ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса

В Израиле ввели трехнедельный карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле на фоне возрастающего уровня заболеваемости коронавирусом ввели строгий карантин на три недели, жесткие ограничения начинают действовать с 18 сентября, но если неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в стране сохранится до 9 октября, карантин продлят. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Карантин продлится три недели, но он может быть продлен в случае необходимости», - сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме 13 сентября.

Биньямин Нетаньяху добавил, что понимает, насколько такие шаги «болезненны для нас всех», ведь израильтяне «точно не смогут отметить праздники в кругу своих больших семей», но подчеркнул, что это необходимо. В последнее время в стране растут темпы заболевания COVID-19, а количество «красных зон» увеличилось в два с половиной раза – с 30 до 70.

Напомним, как писал сайт kp.ru, кабинет министров Израиля решил снова ввести строгий карантин из-за коронавируса в преддверии череды еврейских осенних праздников, когда проводится множество массовых мероприятий – как религиозных, так и светских.