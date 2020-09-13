Коронавирусом в США заразились более 6,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 6,5 миллиона Фото: REUTERS

В воскресенье, 13 сентября, число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 6,5 миллиона. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе информации федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в стране на данный момент составляет 6 501904 человека. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 193843 больных, выздоровели более 2,43 миллиона заразившихся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после начала учебного года, который в Штатах стартует в августе, и возврата к очной форме обучения американские колледжи и университеты накрыла волна COVID-19. Власти Нью-Йорка перенесли начало учебного года в школах мегаполиса на 21 сентября.

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