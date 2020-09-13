На Кипре выявили коронавирус у россиянки

За последние сутки на Кипре медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки на Кипре медики выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, и одна из инфицированных на греческом юге острова – гражданка России. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщило министерство здравоохранения Республики Кипр.

Уточняется, что россиянка получила специальное разрешение, чтобы навестить дочь, проживающую на острове вместе со своей семьей. В кипрском аэропорту женщина сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Причем у нее не наблюдается никаких симптомов этого заболевания, передает ТАСС.

С начала пандемии в греческой части Кипра, по данным местного Минздрава, заразились коронавирусом 1526 человека, зафиксировано 22 летальных исхода, вылечились 1280 больных. Уже пятый день подряд здесь выявляют не более троих инфицированных.

А вот на турецком севере острова, где в общей сложности зарегистрировано всего 593 случая заражения, эпидемическая обстановка за последнюю неделю резко ухудшилось, и в воскресенье там выявили 20 новых инфицированных.