Газизов: «Спартак» заслуживает похвалы после поражения от ЦСКА

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, который завершился победой армейского клуба со счетом 3:1, несмотря на поражение, получился «интересным и захватывающим». А сама команда, по его мнению, заслуживает похвалы болельщиков.

Шамиль Газизов признался, что эмоции у него после этой встречи «не самые хорошие, потому что мы проиграли». И рассказал, как подбодрил футболистов, когда зашел к ним в раздевалку, заявив, что они станут чемпионами: «Если поймем, чего хотим, то будем двигаться вперед».

«Сегодня игра такая, а завтра другая. Я вижу изменения, может быть, они не такие мощные, но сдвиги в игре и отношении есть. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент - команда заслуживает того, чтобы ее хвалили», - приводит слова гендиректора «Спартака» ТАСС.

Сайт kp.ru вел прямую онлай-трансляцию встречи ЦСКА – «Спартак» 13 сентября 2020 года.

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