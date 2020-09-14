Турчак: «Единая Россия» получает большинство во всех региональных заксобраниях

В России 13 сентября прошел Единый день голосования Фото: Иван МАКЕЕВ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что, по предварительным данным, партия получает большинство во всех региональных заксобраниях, где 13 сентября проходили выборы, а все кандидаты на губернаторские посты от единороссов побеждают уже в первом туре.

Об этом он рассказал поздним вечером в воскресенье во время дистанционного совещания с участием председателя партии Дмитрия Медведева. На встрече обсуждались итоги прошедшего голосования.

– «Единая Россия» действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов. Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре, – сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что на уровне заксобраний и дум административных центров партия «формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 сентября 2020 года в России прошел Единый день голосования, в 21:00 по московскому времени закрылись последние избирательные участки в Калининградской области, где проходили выборы депутатов в местные советы восьми муниципалитетов.

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