Певица Ольга Зарубина решила переехать в США

Певица Ольга Зарубина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Ольга Зарубина решила переехать в Соединенные Штаты, где живет ее новый возлюбленный, с которым звезда российской эстрады 90-х годов познакомилась в социальных сетях и пока «вживую» не виделась.

Имя своего избранника Зарубина не раскрывает. Говорит только, что он ее давний поклонник, имеет отношение к шоу-бизнесу и проживает в Америке.

«Он тоже артист. Но я про него ничего не знала до того, как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе», - рассказала исполнительница знаменитого хита «На теплоходе музыка играет» в интервью изданию Star Hit.

Лететь в США, чтобы познакомиться с любимым, она собирается уже в следующем месяце, в октябре. Однако о возможном замужестве бывшая жена Александра Малинина говорит с осторожностью.

«Мы уже не в том возрасте, чтобы прыгать в омут с головой. У меня уже был подобный опыт, мой первый брак, где все было ярко, быстро, и посмотрите, что из этого вышло. Ничего хорошего не вышло», - констатировала 62-летняя певица.

Напомним, несколько лет назад Ольга Зарубина в эфире радио «Комсомольская правда» сказала, что для нее «нет ничего страшного в слове «ретро-певица».

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