US Open выиграл австрийский теннисист Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open Фото: REUTERS

В финальном матче Открытого чемпионата США по теннису австриец Доминик Тим (Dominic Thiem) обыграл представителя Германии Александра Зверева. Их встреча в ночь на понедельник, 14 сентября, завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

В финале US Open австриец Доминик Тим обыграл Александра Зверева из Германии Фото: REUTERS

27-летний австрийский теннисист занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев – седьмое. В активе Тима 17 побед на турнирах под эгидой ATP, однако турнир серии Большого шлема он выиграл в своей спортивной карьере впервые, передает ТАСС.

после матча теннисисты пожали друг другу руки и обнялись Фото: REUTERS

Стоит отметить, что за последние несколько лет это первый случай, когда в финале US Open победил не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Возможно, дело в том, что ни у кого из этой троицы просто не было шанса: Федерер решил взять перерыв до 2021 года по состоянию здоровья, Надаль не принимал участия в Открытом чемпионат США из-за коронавируса, а первая ракетка мира Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в матче четвертого круга US Open сербский теннисист попал мячом в судью и лишился возможности продолжить участие в турнире.