Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Украина полностью перешла на виртуальный реверс российского газа Фото: REUTERS

Украина вряд ли сможет закупать американский сжиженный природный газ (СПГ), считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Системным закупкам СПГ из США, как пояснил эксперт, мешает тот факт, что на сегодняшний день Незалежная полностью перешла на виртуальный реверс российского газа.

Он отметил, что американский газ в Европе «успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках – в Европе он тоже продается по спотовым ценам».

«Но у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ, это сделает его более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ», - объяснил Дмитрий Маринченко в беседе с РИА Новости.

Напомним, Киев уже не покупает «голубое топливо» у России напрямую, предпочитая перекупать его у стран Евросоюза. А в прошлом году, как писал сайт kp.ru, Польша стала перепродавать Украине сжиженный газ, доставленный из США.

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