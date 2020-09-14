Минтранс России подготовил новые правила тонировки

Минтранс предлагает снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Минтранс России подготовил масштабный проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). В частности, законопроект транспортного ведомства предлагает изменить правила тонировки стекол в автомобилях, запретить стоянку и остановку на так называемых «островках безопасности», а также расширить зону действия знаков «Стоянка запрещена» и ограничить скорость автобусов.

Так, министерство предлагает снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, а для остальных стекол вообще не устанавливать никаких норм (по действующим правилам они должны пропускать не менее 70% света). Кроме того, можно будет использовать в автомобиле любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, поскольку из ПДД исключат ссылку на ГОСТ 2001 года.

Об этом сообщает газета «Коммерсант», редакция которой ознакомилась с документом. Скорость до 90 километров в час, по новым правилам, смогут развивать только автобусы, оснащенные ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами, остальным же разрешается двигаться со скоростью до 70 км/ч. А на автобусах, которые перевозят детей должны быть установлены оранжевые маячки. Кроме того, предлагается ввести новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено».

Еще одно нововведение: владельцев электросамокатов, сегвеев роликов, скейтбордов и беговелов выделят в отдельную категорию участников движения.

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