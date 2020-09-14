Reuters: ByteDance продаст американский сегмент TikTok компании Oracle

Китайская компания ByteDance продаст американский сегмент TikTok Oracle Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекинская компания ByteDance выбрала будущего владельца американского сегмента социальной сети и платформы для обмена короткими видеороликами TikTok. Фирма решила продать его компании Oracle, передает агентство Reuters.

Однако для этого, по данным издания, ByteDance потребуется получить одобрение со стороны правительств обеих стран – и США, и КНР.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, буквально пару часов назад корпорация Microsoft объявила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американский сегмент социальной сети TikTok, о чем и уведомила 13 сентября. Между тем, в Microsoft убеждены, что приобретение корпорацией доли в сервисе позволило бы убить двух зайцев – и пользователей TikTok устроило бы, и национальные интересы Соединенных Штатов в сфере безопасности «оказались бы под защитой».