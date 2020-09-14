Трамп: Байдену не хватит ума договариваться с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его сопернику на предстоящих ноябрьских выборах демократу Джозефу Байдену «не хватит ума» вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада), глава Белого дома напомнил, что ему постоянно приходится «иметь дело с этими людьми», подчеркнув, что они «очень сообразительные». При этом Трамп добавил: «Ладить с ними – это хорошо».

«Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо (Байден – прим. ред) не подходит на этот пост», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Стоит отметить, что в преддверии выборов Трамп очень часто сравнивает умственные способности будущего соперника с интеллектом своих зарубежных коллег. Например, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Эрдоган – «шахматисты мирового класса», а «Байден не сможет с ними работать на равных, поскольку даже его лучшие годы в политике не были такими уж замечательными».

До этого Трамп назвал лидеров России, Китая и Турции «людьми с острым умом», упомянув о «ком-то, про кого нельзя сказать это на 100%». Разумеется, он имел в виду претендующего на Овальный кабинет демократа Байдена.