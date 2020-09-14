Аналитики назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оплата жилищно-коммунальных услуг составляет наибольшую долю в общих потребительских общих потребительских расходов для семей в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

Аналитики сравнили среднестатистическую сумму потребительских расходов в разных регионах и среднюю сумму оплаты ЖКХ. Оба показателя взяты за 2019 год, сообщается в исследовании экспертов РИА Новости, проведённом на основе данных Росстата.