Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Аналитики назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

В рейтинге специалисты сравнили стоимость коммунальных услуг с общей суммой потребительских расходов семьи
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оплата жилищно-коммунальных услуг составляет наибольшую долю в общих потребительских общих потребительских расходов для семей в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

Аналитики сравнили среднестатистическую сумму потребительских расходов в разных регионах и среднюю сумму оплаты ЖКХ. Оба показателя взяты за 2019 год, сообщается в исследовании экспертов РИА Новости, проведённом на основе данных Росстата.