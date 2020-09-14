Последние новости на утро 14 сентября 2020: Мурашко объяснил рост числа заражений коронавирусом в некоторых регионах России

«КП» – о последних новостях на утро 14 сентября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 14 сентября 2020 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил небольшой рост числа заражений коронавирусом в некоторых регионах страны возвращением домой отпускников. При этом он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в целом по России стабильна.

В воскресенье в России прошел Единый день голосования, в 21:00 по московскому времени закрылись последние избирательные участки в Калининградской области, где проходили выборы депутатов в местные советы восьми муниципалитетов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что, по предварительным данным, партия получает большинство во всех региональных заксобраниях, где 13 сентября проходили выборы, а все кандидаты на губернаторские посты от единороссов побеждают уже в первом туре.

Тем временем Минтранс подготовил масштабный проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). В частности, законопроект транспортного ведомства предлагает изменить правила тонировки стекол в автомобилях, запретить стоянку и остановку на так называемых «островках безопасности», а также расширить зону действия знаков «Стоянка запрещена» и ограничить скорость автобусов.

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 308 тысяч и превысило 28,6 миллиона. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за прошедший день в мире выявлено 307930 новых инфицированных. Это рекордный показатель с начала пандемии: предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября – 306857 заразившихся за 24 часа.

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