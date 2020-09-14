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Эксперт рассказала о мошеннических смс, которые нельзя открывать

Переход по ссылкам в некоторых сообщениях может привести к утечке данных банковской карты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Перейти посылки можно и случайно, открыв её сразу в уведомлении

Перейти посылки можно и случайно, открыв её сразу в уведомлении

Фото: "КП" Архив

Смс-сообщение с неизвестным номером или словом Info в строке отправителя не стоит открывать, поскольку в нём могут содержаться вредоносные ссылки, рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Она также пояснила, что в таких сообщениях часто бывают ссылки на полученные якобы ммс-сообщениях и выигрышах. Открывать такую ссылку ни в коем случае не надо, потому что она может содержать вирус, способный передать злоумышленникам персональные данные и информацию банковской карты. При этом ссылку часто размещают сразу в пуш-уведомлении - всплывающем при получении смс окне. Так мошенники рассчитывают на то, что человек случайно кликнет на вредоносную ссылку уже при открытии самого сообщения.