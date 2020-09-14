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Общество

В России предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет

В Госдуме инициативу объяснили тем, что многие в этом возрасте уже финансово независимы или учатся в другом городе
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Госдуме предложили понизить возраст получения водительских прав

В Госдуме предложили понизить возраст получения водительских прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили разрешить получение водительских прав с 16 лет. Автор инициативы, депутат Василий Власов, объяснил своё предложение тем, что многие россияне в 16-17 лет уже работают, живут отдельно от родителей или учатся в другом городе. По мнению Власова, получение водительских прав и стремление купить себе машину мотивирует молодых людей к началу карьеры и финансовой самостоятельности.

Депутат уже направил письмо с предложением начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.