Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Встреча глав государств запланирована на 14 сентября в Сочи.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время визита Лукашенко не предусмотрено заключение никаких документов и проведения пресс-конференции по итогам переговоров.

Кроме того, сообщалось, что президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества двух стран.