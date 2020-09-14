Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Встреча глав государств запланирована на 14 сентября в Сочи.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время визита Лукашенко не предусмотрено заключение никаких документов и проведения пресс-конференции по итогам переговоров.
Кроме того, сообщалось, что президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества двух стран.