В России могут ввести авансовый налог для мигрантов

МВД подготовило концепцию проекта нового закона о вопросах миграции Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел России предложило проект нового закона о вопросах миграции, в котором предлагается ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в страну на работу.

Инициатива предполагает введение электронных патентов для мигрантов, на основании которых они смогут работать в стране. При этом иностранные граждане должны уплачивать фиксированный налог на доходы физических лиц в виде фиксированного аванса.

Работодатели, в свою очередь, будут вправе привлекать иностранных работников при условии включения себя в «реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу» (РРПИРС), передают РИА Новости.

В случае если мигрант не уплатит авансом НДФЛ, ему придёт уведомление с требованием заплатить налог в течение пятнадцать дней. Отказ может в итоге привести к депортации и последующему запрету работать в России.

Напомним, ранее kp.ru писал про другую налоговую инициативную. Министерство финансов России разработало законопроект, согласно которому механизм «единого налогового платежа» смогут использовать юридические организации и индивидуальные предприниматели, таким образом российский бизнес сможет платить налоги досрочно.