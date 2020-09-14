ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

ЦБ разрешит банкам самостоятельно отвечать на жалобы клиентов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЦБ разрешит банкам самостоятельно отвечать на претензии клиентов, которые жалуются в регулятор. Все поступившие обращения Центробанк будет направлять в организации, а банки должны самостоятельно провести проверку и ответить человеку. При этом ЦБ получает копию ответа и осуществляет надзор.

Такой подход уже одобрила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и пообещала рассмотреть вопрос о реализации пилотного проекта, рассказали «Известиям» несколько участников встречи с главой регулятора.

В пресс-службе ЦБ отметили, что стороны выступили за подобный эксперимент. Более того, ввести новый механизм предложили сами участники рынка.

- Теперь на начальном этапе жалоба будет направляться в кредитную организацию. Это позволит реализовать принцип «нет жалоб — реже проверки», — подтвердил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

Эксперты сходятся во мнении, что такой подход позволит повысить заинтересованность банков в решении проблем, разгрузит ЦБ и ускорит рассмотрение жалоб.

Ранее эксперт объяснил, что банки нередко навязывают россиянам страховку в страховых компаниях-партнерах при оформлении ипотеки. Требовать воспользоваться услугами конкретного страховщика они не могут, сообщает телеканал "360".