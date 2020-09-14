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Экономика

Экономист спрогнозировал поведение рубля до конца 2020 года

При благоприятных прогнозах доллар может вернуться до 70 рублей
Елена АКИМОВА
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Экономист спрогнозировал поведение рубля до конца 2020 года

Экономист спрогнозировал поведение рубля до конца 2020 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев спрогнозировал поведение рубля до конца 2020 года и назвал условия, при которых доллар опустится до 70 рублей.

Конец предыдущей недели был позитивным для российской валюты. На пользу рублю сработало успешное размещение государственных облигаций Минфином РФ. В итоге доллар опустился на 54,39 копейки – до 54,39 копейки, евро потерял 26,27 копеек - до 89,30 руб.

- Участники рынка полагают, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменения, на уровне 4,25%. В новом году она будет колебаться в пределах 5–6%, - говорит Разуваев.

По его мнению, если в отношении России не введут новые санкции, то рубль может рассчитывать на позитивные прогнозы.

После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет 14 сентября в Сочи, никаких потрясений быть не должно.

- Без потрясений из вне, можно рассчитывать, что доллар до конца 2020 года может вернуться на уровень 70 рублей. Для евро будет актуален диапазон 83–85 рублей, — комментирует Александр Разуваев ФАН.

Ранее сообщалось, что инфляции в России по итогам 2020 года вырастет с 3,5% до 3,8%. Такие данные отражены в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития страны на 2020–2023 годы, составленном Минэкономразвития, пишет газета "Известия".