В США обвинили Иран в подготовке покушения на американского посла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США обвинили иранские власти в том, что они якобы рассматривает возможность убийства американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс как ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с докладом американской военной разведки, об «общей угрозе» в адрес американского посла стало известно еще весной, но в последние недели все стало более явным, и дипломату, якобы самому известно об угрозе покушения.

При этом в издание отмечают, что убийство американского посла является лишь одним из возможных вариантов мести за убийство иранского генерала.

Американской разведке пока не очень понятно, почему целью Тегерана стал Маркс. В Вашингтоне предполагают, то на выбор повлияло около 20 лет личного знакомства с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, по словам источников, иранское правительство якобы управляет подпольными сетями в ЮАР.

Напомним, 3 января ВВС США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада и убили генерал-лейтенанта Сулеймани, Вашингтон назвал его организатором нападения на американских дипломатов.