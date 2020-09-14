В Москве вылечили еще 824 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 824 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на понедельник, 14 сентября, общее количество вылечившихся от COVID-19 в российской столице превысило 230 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться … Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 230 397», - сообщила помощник градоначальника.