Германия заявила, что наличие "Новичка" в пробах Навального подтвердили три независимые лаборатории

Правительство ФРГ: три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального "Новичка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии сообщило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие вещества из группы "Новичок" в пробах российского политика Алексея Навального.

В заявлении кабмина ФРГ также сказано, что правительство привлекло к проверке по делу Навального Организацию по запрещению химического оружия, ОЗХО уже запустила процесс по проверке проб, взятых у Навального.

- Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии, - сказано в заявлении немецкого правительства.

Ранее сайт KP.ru публиковал интервью с экспертом по боевым ядам, химиком Игорем Никулиным. Он объяснил, почему невозможно отравление "Новичком" одного Навального при полной невредимости всех окружающих, и почему весь процесс "напоминает некую многоходовочку".