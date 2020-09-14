В России за сутки выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

Уже одиннадцатый день подряд в России регистрируется более 5 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно. За минувшие сутки выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 российских регионах, из заболевших 25,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 068 320 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 696 человек, Санкт-Петербурге – 199 и Московская области - 163. В пятерку антирейтинга также, попали Ростовская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 160 и 147 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время держаться в пятерке.

Выздоровело за минувшие сутки 2 475 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 57 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 18 635 человек, а выздоровело 878 700 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил небольшой рост числа заражений коронавирусом в некоторых регионах страны возвращением домой отпускников. При этом он отметил, что ситуация с заболеваемостью по стране в целом стабильна.