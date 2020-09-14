Магазины и рестораны хотят отказаться от обеззараживания воздуха

Магазины хотят отказаться от использования рециркуляторов Фото: Алиса ТИТКО

Магазины и общепит намерены отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов. Устройства, которые применяются в больничных палатах, по мнению бизнеса, неэффективны на больших площадях.

В связи с этим, профильные объединения обратились к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Ее просят изменить рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывают применение устройств для обеззараживания воздуха УФ лучами.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) приводят расчеты: в гипермаркете площадью 9 тыс. кв. м необходимо установить не менее 700 облучателей, чтобы добиться обеззараживающего эффекта.

Закупка данных устройств обходится бизнесу в 10 млн рублей, не считая монтажа и обслуживания. Именно в этом видят желание отказа производители данных устройств.

Представитель компании DesAir (производитель рециркуляторов) заверил «Известия», что на сегодня рециркуляторы способны эффективно обеззараживать воздух в присутствии людей, причем безопасным для них способом, сообщает телеканал "360".

В компании Purge Technology (другой производитель рециркуляторов) тоже негативно оценили желание розницы отказаться от устройств, сославшись на их эффективность.

А вот вакцинолог Евгений Тимаков заверил "Известия", что пока в мире нет никаких научных данных о том, что рециркуляторы способны помочь в борьбе с коронавирусом. Зато с другими микроорганизмами данные устройства борются очень эффективно.