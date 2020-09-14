Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Магазины и рестораны хотят отказаться от обеззараживания воздуха

Бизнесмены уверяют, что на больших площадях такая мера неэффективна
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Магазины хотят отказаться от использования рециркуляторов

Магазины хотят отказаться от использования рециркуляторов

Фото: Алиса ТИТКО

Магазины и общепит намерены отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов. Устройства, которые применяются в больничных палатах, по мнению бизнеса, неэффективны на больших площадях.

В связи с этим, профильные объединения обратились к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой. Ее просят изменить рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывают применение устройств для обеззараживания воздуха УФ лучами.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) приводят расчеты: в гипермаркете площадью 9 тыс. кв. м необходимо установить не менее 700 облучателей, чтобы добиться обеззараживающего эффекта.

Закупка данных устройств обходится бизнесу в 10 млн рублей, не считая монтажа и обслуживания. Именно в этом видят желание отказа производители данных устройств.

Представитель компании DesAir (производитель рециркуляторов) заверил «Известия», что на сегодня рециркуляторы способны эффективно обеззараживать воздух в присутствии людей, причем безопасным для них способом, сообщает телеканал "360".

В компании Purge Technology (другой производитель рециркуляторов) тоже негативно оценили желание розницы отказаться от устройств, сославшись на их эффективность.

А вот вакцинолог Евгений Тимаков заверил "Известия", что пока в мире нет никаких научных данных о том, что рециркуляторы способны помочь в борьбе с коронавирусом. Зато с другими микроорганизмами данные устройства борются очень эффективно.