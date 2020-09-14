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Диетолог объяснила опасность пакетированных соков для детей

Специалист настаивает, что этот продукт дети должны получать как можно реже
Елена АКИМОВА
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Диетолог объяснила опасность пакетированных соков для детей

Диетолог объяснила опасность пакетированных соков для детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему родителям стоит как можно реже давать детям пакетированные соки.

Многие взрослые уверены, что продукт полезен, соки присутствуют в ежедневном детском рационе. Но употреблять эти напитки стоит как можно реже из-за высокого содержания сахара.

- Такое же правило можно применять к свежевыжатым сокам. Они хоть и богаты витаминами и клетчаткой, но содержат много сахара. Делать эти напитки ежедневными я бы не рекомендовала, - отмечает врач в беседе с Ридусом.

Эксперт объясняет, что содержащийся в соке сахар наносит серьезный удар по «детским несформированным органам пищеварения, особенно поджелудочной железе».

-Сейчас в рационе детей очень много сладкого. Поэтому поджелудочная находится в состоянии повышенной нагрузки. Употребление соков добавляет негативного воздействия и может привести к развитию сахарного диабета, - заключает Анжелика Дюваль.

Для каждодневного употребления подойдет приготовленный дома морс или компот.