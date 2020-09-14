Омский врач опроверг заявления правительства Германии об отравлении Навального "Новичком" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления немецкого правительства об отравлении Алексея Навального веществом группы «Новичок», наличие которого в его анализах подтвердили три независимые лаборатории, расходятся с клинической картиной состояния пациента. Такое заявление сделал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного (данных об отравлении) не было у пациента», - передает ТАСС заявление медика.

Сабаев отметил, что если исходить из понятия доказательной медицины, которое включает само происшествие или «так называемая токсикологическая ситуация», наличие клинической картины течения заболевания и судебно-химическое исследование, то «ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился».

По словам омского медика, в России анализы блогер проводились в нескольких лабораториях экспертного класса с применением самого современного оборудования.

Напомним, ранее Сабаев заявил, что причиной состояния блогера стал однозначно не «Новичок», поскольку следов отравления им нет. Более того, по словам специалиста, при отравлении любым фосфорорганическим соединением оппозиционер «погиб бы в первые часы». Медик уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Берлин заявил, что наличие «Новичка» в пробах Навального подтвердили три независимые лаборатории. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия.