Развод Евгении и Валерия Дидюли: юрист рассказала о расставании пары

Евгения и Валерий Дидюля решили развестись Фото: личный архив героев

Евгения и Валерий Дидюля разводятся. Знаменитая пара планирует расторгнуть брак в ближайшее время, рассказала адвокат Жанна Маргулис.

Юрист подтвердила, что супруга композитора подала документы на развод. Раскрывать детали Моргулис не стала, только отметила, что бракоразводный процесс не будет затянут.

- Евгения пригласила меня на чай. Мне все стало понятно сразу. Мы за 24 часа подготовили документы, и с сегодняшнего дня можно говорить, что лед тронулся, господа присяжные заседатели, — рассказала адвокат телеканалу «360».

Евгения и Валерий Дидюля были не только семьей, но и коллегами. Именно после прихода Евгении в группу «ДиДюЛя» закрутился их роман, вскоре родилась дочка.

Супруги не выносили свою личную жизнь на всеобщее обозрение, но в те редкие моменты, когда Евгения или Валерий были откровенны, они рассуждали о счастье и производили впечатление гармоничной семьи, - сообщает Пятый канал.

Недавнее признание Евгении в Instagram стало настоящим шоком для подписчиков. Она пустилась в рассуждения, каково остаться «разведенкой с прицепом». Артистка признается, что страшно за себя и за ребенка, и за общее будущее, но оказаться в подобной ситуации лучше, чем жить в постоянном страхе и унижениях.

Пост сопровождала фотография Евгении с дочерью и супругом Валерием на сцене. Это дало поклонникам повод усомниться в счастливой супружеской жизни кумиров.

- Женщина с ребенком — это не тачка с прицепом. А семья из двух человек;

- Очень мало настоящих любящих мужчин которые удерживают не своими играми разума и угрозами, а любовью, заботой и вниманием.

Что послужило причиной для расставания звездной четы – пока не известно.

- Пожалуй, это будет развод по причине того, что брак был миражом. Если брак построен на игнорировании закона, а именно, Семейного кодекса Российской Федерации, с ним надо заканчивать. Мое мнение, что семьей надо быть, а не казаться, - говорит kp.ru адвокат жены музыканта Жанна Маргулис.