Законопроект о налоговой поддержке издательств одобрили в комитете Госдумы Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил инициированный правительством законопроект, который предусматривает налоговую поддержку организациям, выпускающим периодическую печатную и книжную продукцию. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.

В настоящие время потери в виде стоимости утратившей товарный вид, бракованной, или просто нереализованной книжной продукции относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Новый законопроект предполагают увеличение максимально допустимого объема потерь до 30 процентов от стоимости тиража, в то время как действующий закон допускает не более 10 процентов от стоимости.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 25 сентября прошлого года.

Напомним, ранее kp.ru писал про другую налоговую инициативную, разработанную Министерством финансов России. Законопроект распространяет механизм «единого налогового платежа» на юридические организации, а также индивидуальные предприниматели. Таким образом российский бизнес сможет платить «по всем видам налогов» досрочно, даже оплачивать торговый сбор и страховые взносы.