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Политика

Новый глава правящей партии Японии считает важным прояснить принадлежность южных Курил

Токио оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый глава правящей партии Японии считает важным прояснить принадлежность южных Курил

Новый глава правящей партии Японии считает важным прояснить принадлежность южных Курил

Фото: Иван МАКЕЕВ

Избранный главой правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга заявил о необходимости обсуждения принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые Токио именует Северными территориями.

«Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов», - сказал новый председатель правящей партии Японии, который в среду, 16 сентября, будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует и Токио время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.

Ранее Токио обозначило претензии на южную часть российских Курил в своем ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии» под формулировкой «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Однако в конце августа, в ходе телефонного разговора уже ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились провести переговоры о заключении мирного договора.