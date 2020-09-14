Памфилова оценила прошедшие выборы глав регионов

Элла Памфилова рассказала, что нарушений на прошедших выборах было меньше, чем когда-либо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошедших в России выборах серьёзных нарушений было меньше, чем когда бы то ни былo, сообщила глава Центральной избирательной кампании Элла Памфилова. Она также отметила, что кампания прошла чисто и спокойно.

Памфилова также заявила, что случаи отмены результатов выборов только показывают высокие требования к чистоте избирательной кампании и жёсткости подхода к достоверности волеизъявления.

- Именно поэтому, где коллеги принимали соответствующее решение, их не так мало, но это свидетельствует не о том, что было много нарушений, а о том, что ужесточились наши требования, - отметила глава Комиссии.