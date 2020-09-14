Песков рассказал о длительности встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи в понедельник, 14 сентября, продлятся «сколько потребуется». Так длительность встречи описал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что встреча глав государств запланирована в районе 14:00 по московскому времени, ограничений по продолжительности переговоров нет, передают РИА Новости

Переговоры белорусского и российского лидеров должны состояться в формате «один на один».

Как ранее сообщалось, в Сочи Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, а также союзничества двух стран. Кроме того, особое внимание будет уделено перспективам интеграции в рамках Союзного государства, а также крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.