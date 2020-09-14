«Единая Россия» получила большинство в городском совете Новосибирска

«Единая Россия» по результатам выборов сформировала большинство в городском Совете депутатов Новосибирска. Об этом 14 сентября заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дмитрий Асанцев. По его словам, единороссы решили свою основную задачу на выборах в Новосибирске, сохранив большую часть мест в горсовете.

- На выборах в Совет депутатов Новосибирска победу одержали 23 кандидата, выдвинутых «Единой Россией. Три депутата, которые баллотировались в порядке самовыдвижения, заявили о вступлении во фракцию «Единой России», - рассказал Дмитрий Асанцев изданию «Континент Сибирь».

По его словам, сейчас еще несколько победивших самовыдвиженцев ведут переговоры о вступлении во фракцию «Единой России». Таким образом, по предварительным прогнозам, число представителей партии в горсовете Новосибирска составит от 27 до 29 человек.

- Перед нами стояла основная задача – получить в городском Совете большинство, мы эту задачу выполнили. Я оцениваю результат выборов для «Единой России» положительно, – отметил Асанцев.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в России прошел Единый день голосования. Из-за пандемии коронавируса избиратели могли проголосовать досрочно в течение еще двух дней — 11 и 12 сентября. В 83 регионах прошли выборы разных уровней. В 20 регионах выбирали губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — региональные парламенты. По оценке Общественной палаты России, выборы во всех регионах России в целом прошли спокойно, с минимальным числом нарушений.