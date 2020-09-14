В Оренбургской области незрячему мужчине выдали водительские права

После вмешательства прокуратуры слепой гражданин вновь стал пешеходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небывалый казус произошел в городе Медногорск Оренбургской области. Здесь местному жителю выдали водительские права. И это при том, что он незрячий. Дело в том, что он с 2004 года состоит на диспансерном наблюдении у врача – офтальмолога. Ему даже поставили диагноз – «слепота обоих глаз».

Из-за такого недуга мужчине приходится проживать жизнь очень тяжело, а уж водить автомобиль тем более! Но, тем не менее, оренбуржцу по какой-то причине выдали водительское удостоверение.

В ситуацию вмешались прокуроры, которые немедленно потребовали от служителей Фемиды лишить слепого мужчину водительских прав. Суд, разумеется, встал на сторону блюстителей закона. Но решение пока в законную силу не вступило. Прокуроры же оставлять ситуацию просто так не намерены.

- В настоящее время органы прокуратуры проверяют обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами. Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.