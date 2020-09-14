Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

В Оренбургской области незрячему мужчине выдали водительские права

После вмешательства прокуратуры слепой гражданин вновь стал пешеходом.
Ержан УТЕГУЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
После вмешательства прокуратуры слепой гражданин вновь стал пешеходом

После вмешательства прокуратуры слепой гражданин вновь стал пешеходом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небывалый казус произошел в городе Медногорск Оренбургской области. Здесь местному жителю выдали водительские права. И это при том, что он незрячий. Дело в том, что он с 2004 года состоит на диспансерном наблюдении у врача – офтальмолога. Ему даже поставили диагноз – «слепота обоих глаз».

Из-за такого недуга мужчине приходится проживать жизнь очень тяжело, а уж водить автомобиль тем более! Но, тем не менее, оренбуржцу по какой-то причине выдали водительское удостоверение.

В ситуацию вмешались прокуроры, которые немедленно потребовали от служителей Фемиды лишить слепого мужчину водительских прав. Суд, разумеется, встал на сторону блюстителей закона. Но решение пока в законную силу не вступило. Прокуроры же оставлять ситуацию просто так не намерены.

- В настоящее время органы прокуратуры проверяют обстоятельства получения человеком с ограниченными возможностями здоровья права на управление транспортными средствами. Помимо этого, надзорное ведомство планирует оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Автоновости