Координационный совет сообщил, что не стремится к захвату власти в Беларуси Фото: Андрей ЗОБОВ

Координационный совет белорусской оппозиции сделал заявление, что никогда не ставил перед собой цель захватить власть в республике. Об этом

«Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений. Мы же как гражданская платформа выступаем за то, чтобы в стране как можно скорее заработали базовые конституционные нормы … любые проблемы в обществе решались путем диалога» - говорится в опубликованном советом заявление.

КС также заявил о желании быть услышанными Москвой, и призывал «партнеров и союзников, в том числе Россию» поддержать политический диалог в Беларуси.

«Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений … то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений», - говорится в сообщении.

Напомним, Координационный совет появился по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, после прошедших в республики выборов.

Согласно результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% процента голосов, а его основного конкурента - Тихановскую поддержали 10,12% избирателей. Однако в штабе оппозиционного кандидата поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах Минска показывают, что у нее 70-80%. В штабе призывали белорусские власти к диалогу и к «мирной передачи власти». После чего экс-кандидат в президенты объявила о создании Координационного совета для обеспечения мирного трансфера власти