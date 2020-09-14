«Зебру» на магистралях предложили заменить светофорами

«Зебру» предложили убрать с магистралей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме предложили убрать с магистралей нерегулируемые пешеходные переходы. «Зебру» хотят заменить светофорами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Васильев.

Законодатель подчеркивает, что переходы на многополосных загородных дорогах очень опасны, ежегодно на них гибнут сотни человек.

В Дорожная инспекция ОНФ тоже указывают на проблему, но смотрят несколько шире: небезопасные пешеходные переходы есть не только на магистралях, но и на городских дорогах.

Например, только в 2019 году на переходах через многополосные дороги погибли 4 917 человек, а всего было зафиксировано 48 734 ДТП, пишет ОТР.

Депутат уверен, что самым верным снижением аварийности на таких участках будет обычный светофор. Если же установить устройство по каким-то причинам нельзя, то нужно организовать подземные или надземные переходы.

А вот координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов уверен, что так просто «зебры» с дорог не пропадут, поскольку они являются источником дохода для местных бюджетов. Часто перед ними стоят камеры-ловушки и водители, которые не снижают скорость, платя штрафы.

Согласно нацпроекты по снижению аварийности на дорогах, к 2024 году планируется снизить число аварийных мест на дорогах на 50%. Это отразится на численности погибших – она сократился до четырех на 100 000 населения.