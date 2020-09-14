Памфилова сообщила о беспрецедентном хамстве и агрессии наблюдателей на выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная избирательная комиссия зафиксировала беспрецедентный уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших в рамках единого дня голосования выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что хамство и агрессии были не повсеместными, и выразила благодарность подавляющему большинству наблюдателей, которые «добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании».

«В то же время беспрецедентно большое количество от определённого числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», - заявила она.

Напомним, в разных регионах России прошел единый день голосование, который в этом году растянулся на три дня из-за эпидемиологической ситуации - начался в пятницу, 11 сентября, и закончился в воскресенье, 13 сентября.

Памфилова заявила, что на прошедших выборах серьёзных нарушений было меньше, чем когда бы то ни былo, а случаи отмены результатов, по ее словам, только показывают высокие требования к чистоте избирательной кампании